FAI | mezzo milione di visitatori lo stadio Maradona trionfa
Il weekend appena trascorso ha oltre mezzo milione di italiani varcare le porte di 780 luoghi culturali sparsi in 400 città, trasformando l’evento in una vera e propria festa diffusa della cultura. La 34esima edizione delle Giornate FAI di Primavera ha registrato un successo eccezionale, con lo stadio Diego Armando Maradona a Napoli che si è imposto come il sito più visitato. L’affluenza è stata tale da generare code ordinate davanti ai cancelli di numerosi siti, testimonianza di un interesse vivo per le bellezze spesso nascoste o solitamente inaccessibili al pubblico generale. L’intera operazione è stata resa possibile grazie all’impegno di 7. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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