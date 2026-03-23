Il weekend appena trascorso ha oltre mezzo milione di italiani varcare le porte di 780 luoghi culturali sparsi in 400 città, trasformando l’evento in una vera e propria festa diffusa della cultura. La 34esima edizione delle Giornate FAI di Primavera ha registrato un successo eccezionale, con lo stadio Diego Armando Maradona a Napoli che si è imposto come il sito più visitato. L’affluenza è stata tale da generare code ordinate davanti ai cancelli di numerosi siti, testimonianza di un interesse vivo per le bellezze spesso nascoste o solitamente inaccessibili al pubblico generale. L’intera operazione è stata resa possibile grazie all’impegno di 7. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - FAI: mezzo milione di visitatori, lo stadio Maradona trionfa

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