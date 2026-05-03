Stabile occupato abusivamente accanto al McDonald' s sgomberate due persone

Nella mattinata di ieri, gli agenti della Polizia Locale di Modena hanno effettuato un sopralluogo in un immobile di viale Autodromo. L'edificio, occupato senza autorizzazione, si trova vicino a un punto di ristoro molto frequentato. Durante l’intervento, sono state identificate due persone che occupavano abusivamente l’immobile. L’area, caratterizzata da un evidente stato di degrado ambientale, è stata oggetto di controlli mirati.

Nella mattinata di ieri gli agenti della Polizia Locale di Modena ha effettuato un sopralluogo ispettivo presso un immobile situato in viale Autodromo, un'area finita sotto la lente d'ingrandimento a causa di evidenti condizioni di degrado ambientale. Si tratta dello stabile situato proprio.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Stabile occupato abusivamente accanto al McDonald's, allontanate due personeNella mattinata di ieri gli agenti della Polizia Locale di Modena ha effettuato un sopralluogo ispettivo presso un immobile situato in viale... Frosinone, sgombero al “Casermone”: liberato un alloggio ATER occupato abusivamenteNella mattinata odierna è stato eseguito un decreto di rilascio emesso dal Tribunale di Frosinone per occupazione sine titulo di un immobile situato...