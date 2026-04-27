Frosinone sgombero al Casermone | liberato un alloggio ATER occupato abusivamente

Nella mattinata di oggi, le forze dell’ordine hanno eseguito un decreto di rilascio emesso dal Tribunale di Frosinone. L’operazione ha riguardato un alloggio situato in via Spagna, all’interno del complesso conosciuto come “Casermone”. L’immobile è di proprietà dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (ATER) e risultava occupato senza titolo. L’intervento si è concluso con la liberazione dell’appartamento.

Nella mattinata odierna è stato eseguito un decreto di rilascio emesso dal Tribunale di Frosinone per occupazione sine titulo di un immobile situato in via Spagna, nel complesso del cosiddetto “Casermone”, di proprietà dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (ATER).L’intervento.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Sgombero in arrivo per un alloggio popolare occupato abusivamenteIl Comune di Aversa dispone lo sgombero di un alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato abusivamente. Alloggio popolare occupato abusivamente, il Comune di Salerno ordina lo sgombero: "Non hanno i requisiti"L'amministrazione intima la liberazione dell'immobile entro un mese e dispone l'immediato distacco della fornitura idrica Nuova ordinanza contro...