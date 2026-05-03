Stabile occupato abusivamente accanto al McDonald' s allontanate due persone

Nella mattinata di ieri, gli agenti della Polizia Locale di Modena hanno eseguito un sopralluogo in un immobile di viale Autodromo, vicino a un punto di ristoro noto come McDonald's. L’edificio risultava occupato senza autorizzazione e si trovava in condizioni di degrado. Durante l’intervento sono state allontanate due persone presenti nell’area. La situazione ha suscitato attenzione tra i residenti e le autorità locali.

Nella mattinata di ieri gli agenti della Polizia Locale di Modena ha effettuato un sopralluogo ispettivo presso un immobile situato in viale Autodromo, un'area finita sotto la lente d'ingrandimento a causa di evidenti condizioni di degrado ambientale. Si tratta dello stabile situato proprio.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Frosinone, sgombero al “Casermone”: liberato un alloggio ATER occupato abusivamenteNella mattinata odierna è stato eseguito un decreto di rilascio emesso dal Tribunale di Frosinone per occupazione sine titulo di un immobile situato... Leggi anche: Sgomberato il sottotetto occupato abusivamente, 25enne finisce al Centro rimpatri