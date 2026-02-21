Sgomberato il sottotetto occupato abusivamente 25enne finisce al Centro rimpatri

I Carabinieri hanno sgomberato ieri un sottotetto occupato senza permesso in un edificio comunale di Nonantola. La presenza di un giovane di 25 anni ha spinto le forze dell’ordine a intervenire, portandolo successivamente al Centro rimpatri. L’operazione si inserisce in una serie di controlli mirati a contrastare gli abusi negli immobili pubblici e privati della zona. La situazione ora è sotto controllo, ma le autorità rimangono attente a eventuali sviluppi.

I Carabinieri intervengono in via Provinciale Est su segnalazione di Acer. Il giovane aveva tagliato le grate di una finestra per ricavarsi un giaciglio. Sequestrati 20 grammi di hashish L'attività di prevenzione e controllo del territorio da parte dei Carabinieri ha portato, nella giornata di ieri, allo sgombero di un edificio di proprietà comunale a Nonantola. I militari della locale Stazione sono intervenuti in via Provinciale Est a seguito di una mirata segnalazione arrivata da Acer Modena, la società incaricata della gestione dello stabile attualmente in disuso, mettendo fine a una situazione di occupazione abusiva e forte degrado.