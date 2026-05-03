Salento scontro tra tifosi | quattro feriti in due hanno perso alcune dita

Nella serata di ieri, alla vigilia della partita tra le squadre di Squinzano e Leverano, si sono verificati scontri tra gruppi di tifosi. Quattro persone sono rimaste ferite, due delle quali hanno subito l'amputazione di alcune dita. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le cause degli incidenti e identificare i responsabili. Nessuna informazione è stata diffusa sui motivi alla base della rissa.

Scontri tra tifosi alla vigilia del match Squinzano-Leverano con gravi conseguenze per almeno quattro tifosi. In concomitanza del fischio di inizio della gare, gruppi di ultras sono arrivati allo scontro nelle vicinanze dello stadio comunale Santo De Ventura, in via Moretto. Un tifoso dello Squinzano di soli 23 anni ha perso alcune dita di una mano, stesse conseguenze per un sostenitore del Leverano. Ferite più lievi per altri due tifosi. I segni della violenta deflagrazione e della conseguente ferita erano evidenti nelle vicinanze di un auto in sosta, ricoperta di schizzi di sangue in tutta la parte posteriore. Copiose anche le macchie rosse sull'asfalto che evidenziavano la gravità dell' incidente.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Salento, scontro tra tifosi: quattro feriti, in due hanno perso alcune dita Notizie correlate Salento, scontro tra tifosi: quattro feriti, almeno uno è graveScontri tra tifosi alla vigilia del match Squinzano-Leverano con gravi conseguenze per almeno quattro tifosi. Leggi anche: Scontro tra un trattore e due auto nel Salento: quattro persone in ospedale Panoramica sull’argomento Si parla di: Tangenti al Comune di Torricella: 16 indagati nell'operazione Oracolo. Domiciliari per l'ex vicesindaco Michele Franzoso. Salento, scontro tra tifosi: quattro feriti, in due hanno perso alcune ditaScontri tra tifosi alla vigilia del match Squinzano-Leverano con gravi conseguenze per almeno quattro tifosi. In concomitanza del fischio di inizio della gare, gruppi di ultras sono arrivati allo ... msn.com Salento, tifoso gravemente ferito da una bomba carta: scontri allo stadio comunale di SquinzanoDomenica di violenza sui campi di calcio dilettantistici in Puglia, durante la partita contro il Leverano 4 feriti. Sono dovuti intervenire i carabinieri in ... bari.repubblica.it