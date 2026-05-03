Spuntano le confessioni social di Andrea Sempio | dall’ossessione per una ragazza alle fantasie di stupro

Sono state diffuse le confessioni pubblicate sui social da Andrea Sempio, che ha scritto anche sul blog ‘Italian Seduction Club’ con il nickname ‘Andrea S’. Tra il 2009 e il 2016 avrebbe pubblicato più di 3.000 messaggi, alcuni dei quali riguardano un’ossessione per una ragazza tra i 18 e i 20 anni. Le conversazioni includono anche riferimenti a fantasie di stupro.

Andrea Sempio sarebbe stato un utente del blog per seduttori ‘ Italian Seduction Club’ con il nickname di ‘Andrea S’ dove avrebbe postato oltre 3mila messaggi fra 2009 e 2016 fra cui riferimenti all’ossessione per una ragazza “tra i 18 e i 20 anni”. Lo riportano numerosi quotidiani, fra cui Corriere e Repubblica e la trasmissione televisiva ‘Quarto Grado’, andata in onda venerdì sera. Nelle ultime ore il sito è andato in tilt per un eccesso di contatti: la prima fonte giornalistica è un documentatissimo articolo pubblicato giovedì sulla rivista MOW c he ha ipotizzato che ‘Andrea S.’ fosse il nuovo indagato per l’omicidio volontario pluriaggravato di Chiara Poggi a Garlasco nei cui confronti la Procura di Pavia ipotizza un movente “sessuale” per contestare l’aggravante dei motivi abietti.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Spuntano le confessioni social di Andrea Sempio: dall’ossessione per una ragazza alle fantasie di stupro Notizie correlate Leggi anche: Andrea Sempio e quei 3mila messaggi sul forum di seduzione: «A 18 anni ero ossessionato da una ragazza». La frase shock sullo stupro "Ossessione" di Sempio per una ragazza. L'avvocato: "So chi è, non parla di Chiara"Si avvicina il momento della chiusura delle nuove indagini sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007. Altri aggiornamenti Si parla di: I post shock di Andrea Sempio agitano Garlasco. La vita oscura di Andrea Sempio tra odio verso le donne, uso di droghe e autolesionismoDalle tracce informatiche spuntano i post inquietanti su un forum di seduttori del sospettato dell’omicidio di Chiara Poggi ... ilgiornale.it I post shock di Andrea Sempio agitano GarlascoSpuntano i messaggi shock di Andrea Sempio: ossessioni per le donne e post sugli stupri complicano la sua posizione nel caso Garlasco. stylo24.it