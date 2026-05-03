Si avvicina il momento della chiusura delle nuove indagini sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007. Mentre su Alberto Stasi c'è una sentenza definitiva di condanna, sotto i riflettori c'è Andrea Sempio, che per la Procura di Pavia avrebbe ucciso la ragazza dopo il rifiuto a un approccio sessuale. In questo contesto tornano di attualità i post di "Andreas", pseudonimo di Sempio come confermato dall'avvocata Angela Taccia, in un forum di cultura Incel chiamato Italian seduction. Tra i tremila messaggi Sempio scriveva questa frase: "L'unica volta in cui mi sono innamorato (da cui poi è nata una one-itis di quasi 2 anni ) è capitato in un momento oscuro della mia vita.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Ossessione" di Sempio per una ragazza. L'avvocato: "So chi è, non parla di Chiara"

Notizie correlate

Caso Garlasco, ‘Andreas’ e l’ossessione per una ragazza: i post su un forum di seduzione attribuiti a Sempio(Adnkronos) – L’età, l’auto che (da sempre) guida, i nomi degli zii e quel nickname.

Delitto Chiara Poggi, post attribuiti a Sempio su un forum di “seduttori”: “Sono ossessionato da una ragazza”In un post pubblicato il 30 novembre 2010 su un forum di "seduttori", "Andreas" - nickname presumibilmente adottato da Andrea Sempio - parlava di una...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: I video stravisti sul pc dei Poggi, l'ossessione per la ragazza: Sempio nei guai; Sempio, sette anni di chat col nickname Andreas, i commenti choc sugli stupri e quell’ossessione per una r…; Garlasco, Sempio cosa farà il 6 maggio? Ecco le carte della difesa: Deciderà il giorno prima se rispondere ai pm; Delitto di Garlasco: Un unico killer, Sempio ha agito da solo. I video intimi di Chiara Poggi, la scena del crimine e l'errore giudiziario su Stasi.

Andrea Sempio e i post sull'ossessione per una ragazza. Taccia: So chi è, potremmo convocarlaSi avvicina il momento della chiusura delle nuove indagini sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007. Mentre su Alberto Stasi ... iltempo.it

Delitto Garlasco: spuntano messaggi choc di Sempio sul web su stupri e sull’ossessione per una ragazzaDelitto Garlasco: spuntano dei messaggi choc di Andrea Sempio sul web su stupri e sulla sua ossessione per una ragazza. mam-e.it

In vecchie conversazioni anonime online Sempio raccontava la sua ossessione per una ragazza - facebook.com facebook

Domani Samurai Jay sarà ospite ad #AffariTuoi con la sua “Ossessione”. Lo ha appena annunciato Stefano De Martino x.com