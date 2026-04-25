Un nuovo regolamento comunale permette di organizzare eventi e musica sulle spiagge fino alle 2:00 con un preavviso di soli cinque giorni. La normativa riguarda gli stabilimenti balneari, che potranno pianificare attività senza dover rispettare tempi di avviso più lunghi. Questa modifica si applica esclusivamente a eventi nelle aree dedicate alle attività commerciali e di svago lungo la costa.

? Cosa sapere Nuova normativa comunale: eventi negli stabilimenti balneari con soli cinque giorni di preavviso.. Bagnini e chiringuito gestiscono fino a dieci eventi mensili con musica fino alle 2:00.. Diego Casadei, presidente della Cooperativa bagnini, ha confermato che per la prossima stagione estiva gli stabilimenti balneari potranno finalmente organizzare eventi con un preavviso di soli cinque giorni presso gli uffici comunali. La nuova regolamentazione comunale mira a livellare le condizioni tra chi lavora sulla sabbia e le altre attività ricettive, superando i vincoli che l’anno scorso imponevano ai bagnini di comunicare feste serali con venti giorni di anticipo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spiagge più libere: eventi e musica fino alle 2:00 con soli 5 giorni di preavviso

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