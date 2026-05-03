Sposta gli equilibri | Goretzka lancia segnali al Milan Doppietta da urlo con il Bayern Ecco i dati

Leon Goretzka si è messo in evidenza in Bundesliga con il Bayern Monaco, segnando una doppietta nella recente partita. La sua prestazione ha attirato l’attenzione del Milan, considerato il suo ruolo e le sue ultime prestazioni. I dati ufficiali mostrano un rendimento elevato, che ha suscitato interesse da parte del club rossonero in ottica di mercato. La situazione è seguita con attenzione da entrambe le parti.

Continua la stagione del Milan con un occhio già proiettato verso il futuro del club: Massimiliano Allegri e la dirigenza rossonera si sono parlati in un summit durato tre ore a 'Casa Milan', mentre ieri, l'allenatore ha lanciato chiari segnali alla società riguardo il mercato e come muoversi in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Uno dei nomi forti per allungare la rosa di Allegri sia di numero che in qualità resta quello di Leon Goretzka. Il centrocampista classe 1995 è in scadenza di contratto con il Bayern Monaco e lascerà la Baviera a fine anno, alla ricerca di un'altra esperienza. Per il Milan sarebbe una mezzala destra perfetta nel 3-5-2 che si dovrebbe giocare anche nella prossima stagione.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Sposta gli equilibri: Goretzka lancia segnali al Milan. Doppietta da urlo con il Bayern. Ecco i dati Notizie correlate Calcio Napoli su Goretzka: sfida al Milan per il centrocampista in scadenza con il BayernIl Calcio Napoli si inserisce nella corsa al centrocampista tedesco, che potrebbe lasciare il Bayern Monaco a parametro zero il 30 giugno. Leggi anche: Psg-Bayern Monaco 5-4, le pagelle: Kvaratskhelia (8,5) straripante, Olise (7,5) imprendibile, Dembelé (8) altra doppietta, Luis Diaz (7,5) gol da urlo, Joao Neves (8)