Il Calcio Napoli ha manifestato interesse per il centrocampista tedesco, che a fine giugno potrebbe lasciare il Bayern Monaco a parametro zero. La squadra partenopea si trova in competizione con il Milan, entrambi alla ricerca di rinforzi a centrocampo per la prossima stagione. La trattativa riguarda un giocatore in scadenza di contratto con il club bavarese.

Il Calcio Napoli si inserisce nella corsa al centrocampista tedesco, che potrebbe lasciare il Bayern Monaco a parametro zero il 30 giugno. Il Calcio Napoli Napoli si inserisce nella corsa a Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco che potrebbe lasciare il club tedesco a parametro zero al termine della stagione. La notizia è riportata dal Corriere dello Sport, secondo cui il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe avviato i primi contatti per valutare la fattibilità dell’operazione. Il centrocampista, 31 anni, è considerato un profilo di esperienza internazionale e potrebbe rappresentare un’opportunità di mercato importante in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Calcio Napoli su Goretzka: sfida al Milan per il centrocampista in scadenza con il Bayern

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