Mercoledì sera si gioca all’Emirates Stadium la sfida di ritorno tra Arsenal e Sporting Lisbona, valida per i quarti di finale di Champions League. Dopo il successo al Josè Alvalade della settimana scorsa, le due squadre tornano in campo per determinare chi accederà alle semifinali. Le formazioni ufficiali e i convocati sono stati annunciati, mentre si attendono almeno tre gol durante l’incontro, secondo le previsioni degli esperti.

Mercoledì notte Arsenal e Sporting Lisbona si troveranno di fronte per i quarti di finale di ritorno di Champions League, dopo la vittoria nel finale ottenuta dagli inglesi al Josè Alvalade la settimana scorsa. Il gol di Havertz ha spostato nettamente l’ago della bilancia verso i Gunners, che vedono la semifinale ma che sono reduci. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Arsenal-Sporting Lisbona (Champions League, 15-04-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, convocati, quote, pronostici. Almeno tre gol all’Emirates

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