Sport stoccata di Zambrano a De Luca | Le strutture crollano e lui pensa alla Montecarlo del Sud

Il candidato a sindaco di Salerno ha commentato le recenti dichiarazioni sullo sport e le strutture cittadine, criticando le promesse ritenute irrealizzabili. Nel corso di un intervento, Zambrano ha accusato il sindaco di concentrarsi su progetti come la “Montecarlo del Sud” invece di affrontare i problemi concreti delle strutture sportive, che secondo lui, sono in condizioni di degrado. La discussione si inserisce nel quadro delle elezioni comunali di fine mese.

“Ormai non c’è più limite alle promesse impossibili” dichiara il candidato a sindaco di Salerno Armando Zambrano, tornando sul tema dello Sport, che da alcuni giorni è centrale nel dibattito politico in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio. L'ex presidente dell'Ordine degli Ingegneri.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: De Luca: “Salerno deve diventare la Montecarlo del Sud”. Stoccata agli avversari: "Dicono bugie" De Luca: piano per trasformare Salerno in una Montecarlo del Sud? Cosa sapere Vincenzo De Luca presenta il piano per trasformare Salerno in una Montecarlo del Sud. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Sport, stoccata di Zambrano a De Luca: Le strutture crollano e lui pensa alla Montecarlo del Sud; De Luca: Salerno deve diventare la Montecarlo del Sud. Stoccata agli avversari: Dicono bugie.