Sport e benessere al Ponte Ammiraglio | quando le bocce uniscono le generazioni

Si è conclusa, in un clima di festa e condivisione, la "Tappa del Benessere", evento clou della fase parziale del progetto nazionale di Sport e Salute dedicato all'Invecchiamento Attivo. La bocciofila Ponte Ammiraglio si è trasformata in un vero e proprio "ponte" sociale, capace di far dialogare.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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