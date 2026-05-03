Con l’arrivo delle giornate più lunghe, molte persone riprendono l’attività sportiva all’aperto, come corsa e ciclismo. Tuttavia, gli specialisti avvertono che praticare sport all’aperto può aumentare il rischio di infortuni ai tendini, in particolare ai tendini d’Achille. Per questo motivo, vengono suggeriti alcuni accorgimenti per prevenire problemi e continuare l’attività in sicurezza.

Con le giornate che si allungano cresce la voglia di tornare a correre, andare in bicicletta e fare attività fisica all’aria aperta. Ma proprio in questa fase, dopo mesi spesso segnati da allenamenti ridotti o maggiore sedentarietà, aumenta anche il rischio di infortuni da sovraccarico. Tra i più frequenti ci sono le tendinopatie, in particolare quelle che colpiscono il tendine d’Achille. “Con la bella stagione molte persone ripartono con entusiasmo, ma spesso commettono l’errore di voler recuperare troppo in fretta la forma perduta”, osserva Pietro Simone Randelli, presidente della Siot, la Società italiana di ortopedia e traumatologia. “Il tendine d’Achille è tra le strutture più esposte a questi cambi di carico improvvisi”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sport all’aperto, tendine d’Achille a rischio: i consigli dello specialista

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