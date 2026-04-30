Con l’arrivo dell’estate aumenta il tempo trascorso all’aperto, tra bagni e attività all’aria aperta. Tuttavia, l’esposizione ai raggi ultravioletti rappresenta il principale fattore di rischio per lo sviluppo di melanoma, una forma grave di tumore della pelle. Nonostante ciò, molte persone non sono consapevoli dei segnali da osservare o delle precauzioni da adottare. Uno specialista ha condiviso cinque consigli pratici per riconoscere i primi segnali di questa patologia.

L’estate che si avvicina vuol dire bagni a mare e relax, ma anche la pericolosa esposizione ai raggi Uv del sole, causa di quasi il 90% dei melanomi: una minaccia troppo spesso sottovalutata. È per questo che da Mario Santinami, specialista in Chirurgia generale del Centro diagnostico italiano, arrivano cinque indicazioni per riconoscere un tumore maligno la cui identificazione non è sempre così semplice e scontata. Melanoma camaleontic o. Non tutti i melanomi sono scuri, asimmetrici e a bordi irregolari. Le forme prive di pigmento, con aspetto rosaceo o color cute, dette amelanotiche, rappresentano fino al 5% dei casi e spesso vengono scambiate per dermatiti, cicatrici o granulomi.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Melanoma minaccia sottovalutata, i 5 consigli dello specialista per identificarlo

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