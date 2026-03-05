Rottura del tendine d' Achille per Recine | stagione conclusa a Milano

Durante la semifinale di Challenge Cup tra Allianz Milano e Altekma SK Izmir, un infortunio ha coinvolto un giocatore della squadra milanese, che si è rotto il tendine d'Achille. L'incidente ha causato la fine della stagione per il giocatore coinvolto, interrompendo la partita e richiedendo l'intervento dei medici sul campo. La partita è proseguita senza di lui e si è conclusa con il risultato finale.

La semifinale di Challenge Cup tra Allianz Milano e Altekma SK Izmir ha segnato la continuità delle prestazioni della squadra milanese, chiudendo la prima sfida con una vittoria netta. L’esito positivo è stato però oscurato da un infortunio grave che ha coinvolto Francesco “Checco” Recine nel terzo set, spezzando immediatamente l’euforia collettiva. Il club ha espresso vicinanza al giocatore, confermando il supporto costante dello staff medico e fisioterapico nel percorso di recupero. La stagione 202526 è stata contrassegnata da una serie di infortuni che hanno ridotto le possibilità a disposizione della squadra. Dopo le assenze iniziali di Rotty e Kreling prima dell’inizio del campionato, si è aggiunta anche la perdita di Otsuka; ora Recine è costretto a fermarsi in vista dei quarti di finale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Rottura del tendine d'Achille per Recine: stagione conclusa a Milano Como, disastro Addai: rottura del tendine d’Achille e operazione immediataTegola pesantissima in casa Como: la stagione di Jayden Addai si chiude con largo anticipo a causa della lesione al tendine d’Achille della gamba... Tegola Como, c'è la rottura del tendine d’Achille per Addai: sarà operatoUna brutta notizia rovina la settimana felice del Como dopo la storica vittoria all’Allianz contro la Juve di sabato. Tutti gli aggiornamenti su Rottura del tendine d'Achille per.... Temi più discussi: Tegola Como, c'è la rottura del tendine d’Achille per Addai: sarà operato; NBA, Dejounte Murray torna in campo dopo più di un anno: Amo questo gioco; Calcio, Eccellenza: il Vigevano fa 1-1 a Tavernerio, ma perde Kambo; La Scotti perde Hidalgo per tutta la stagione: Siamo vicini a Penny, ora dobbiamo reagire. Südtirol, tegola Cragno: rottura del tendine d’Achille dopo l’infortunio contro la ReggianaBrutte notizie in casa Südtirol per quanto riguarda le condizioni di Alessio Cragno. Il portiere si era fermato nel corso della sfida contro la Reggiana ed è stato costretto ad abbandonare il campo ... ilovepalermocalcio.com Mantova, rottura del tendine per Nicholas Bonfanti: operazione riuscita in FinlandiaNon c’è pace per Nicholas Bonfanti, protagonista di una stagione fin qui segnata da continui problemi fisici. L’attaccante del Mantova ha riportato la rottura del tendine prossimale semimebranoso ... ilovepalermocalcio.com “No alla guerra”. Per tre ragioni: “no alla rottura del diritto internazionale”, “il mondo non può risolvere i suoi problemi a forza di conflitti e bombe”, “non ripetere gli errori del passato” (vedi l’Iraq di Bush, Blair e Aznar). Ultimo leader progressista di spicco dell’Ue - facebook.com facebook ULTIM'ORA REAL MADRID Rottura del crociato anteriore e del menisco della gamba destra per #Rodrygo: stagione finita, salta anche il Mondiale con il Brasile #SkySport x.com