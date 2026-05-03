Simone Ricci, allenatore dell’Aurora Treia, ha commentato la sconfitta nella finale regionale di Promozione contro il Lunano, sottolineando come i suoi abbiano offerto un’ottima prova. La partita rappresenta l’ennesima grande sfida di questa stagione, che comunque si conclude senza il risultato sperato. Ricci ha espresso soddisfazione per l’impegno dei propri giocatori, nonostante la delusione per l’esito finale della gara.

"È stata l’ennesima grande partita di questa stagione". È il commento di Simone Ricci, allenatore dell’Aurora Treia, che vede sfumare la possibilità di chiudere con il triplete una stagione da incorniciare dopo la sconfitta nella finale regionale di Promozione contro il Lunano. "Abbiamo affrontato – aggiunge – una squadra fortissima, tenendo quasi sempre in mano il pallino del gioco e creando tantissimo. Purtroppo la palla non voleva entrare. Questo è stato un grandissimo gruppo perché altrimenti non fai quaranta risultati utili in un anno. Sono orgoglioso di allenarli perché tutti, dal primo all’ultimo, hanno messo il loro tassello in una stagione straordinaria".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Spogliatoi. Ricci: "I miei hanno offerto un’ottima prova»

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