Nicola Peltz sul marito Brooklyn Beckham | I miei genitori l' hanno accolto come un figlio i miei fratelli l' adorano

Da vanityfair.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Insomma: sia Nicola che suo padre dipingono una famiglia serena e unita, proprio il contrario della famiglia d'origine di Brooklyn, che ormai da mesi è stata tagliata fuori dalla vita del ventisettenne. La rottura è diventata plateale col famoso sfogo social in cui Brooklyn ha detto chiaro e tondo che non ha «nessuna intenzione di riconciliarsi» coi genitori David e Victoria, rei fra l'altro di aver sempre considerato prioritario mantenere un’immagine familiare impeccabile, anche a costo di distorcere la realtà, e di aver «provato senza sosta, fin da prima del matrimonio, a rovinare la mia relazione con Nicola». A inizio marzo i coniugi Beckham, a dispetto di parole tanto dure, avevano inviato al primogenito, via Instagram, affettuosi auguri per il suo ventisettesimo compleanno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Nicola Peltz sul marito Brooklyn Beckham: «I miei genitori l'hanno accolto come un figlio, i miei fratelli l'adorano»

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