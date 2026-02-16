L’allenatore Bianco commenta con soddisfazione la vittoria contro la Juve Stabia, una squadra in ottima forma, perché ha visto i suoi ragazzi reagire bene dopo un primo tempo difficile. Dopo il match, Bianco spiega di aver invitato i giocatori a mantenere la calma e a credere nella rimonta, anche quando il risultato sembrava complicato. La squadra ha risposto con grinta, portando a casa tre punti importanti.

È un mister Bianco soddisfatto quello che si presenta in conferenza dopo la vittoria contro la Juve Stabia: "A fine primo tempo ho solo detto ai miei di restare in partita. Serviva resettare dopo aver iniziato la gara con un forte handicap. Non era facile ribaltarla, contro una squadra che arrivava da parecchi risultati utili consecutivi. Mi tengo stretta la reazione della squadra, il carattere ormai è evidente che lo abbiamo. Possiamo migliorare nell'approccio, ma in questo momento così difficile della stagione serve fare soprattutto vittorie e punti". Poi il tecnico si sofferma su Thiam, protagonista di un grave errore: "Per come la vedo io è stato sfortunato.

© Sport.quotidiano.net - Dagli spogliatoi. Bianco soddisfatto: "Grande reazione contro un avversario in ottima forma»

