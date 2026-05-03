Spazio lanciati 7 nuovi satelliti HEO | l’Italia si conferma protagonista in orbita

Sette nuovi satelliti ad alta orbita sono stati lanciati, ampliando la costellazione Iride. Con questa operazione, il numero totale di satelliti HEO è salito a 15, mentre in tutto il sistema ci sono ora 31 satelliti. Il lancio rafforza la presenza del paese nel settore spaziale, confermandolo come attore attivo e presente in orbita. La notizia arriva dopo circa un anno dall’inizio delle attività con questa serie di satelliti.

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