Un'azienda italiana, nota come “meccanici dello spazio”, si occupa di rifornire e riparare satelliti in orbita. Attualmente, sono più di 10.000 i satelliti attivi intorno alla Terra, con previsioni che indicano un incremento fino a circa 40.000. Questa società fornisce servizi di assistenza satellitare direttamente nello spazio.

Satelliti attorno alla Terra ce ne sono tanti, oltre 10.000 al momento, ma le previsioni sono di andare molto oltre questo numero, verso i 40.000 in due anni e questo senza tenere conto di progetti alla Elon Musk, che ora, dimenticato Marte, vuole mettere in orbita un milione di satelliti che faranno parte di un gigantesco computer spaziale. Tutto in orbita bassa, fra 200 e 2000 chilometri. Aumenta quindi, sempre più, l’attenzione per la pratica di un’ economia circolare nel campo dei satelliti, e in questo l’Italia e l’Europa sono proprio avanti. Lo dimostra anche l’annuncio dato oggi al SatShow 2026 a Washington DC, da D-Orbit, azienda di Fino Mornasco, Como, che è lì presente, assieme a tante altre imprese italiane, nel Padiglione organizzato dalla Agenzia ICE in collaborazione con l’ Agenzia Spaziale Italiana. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - I “meccanici dello spazio” sono italiani: D-Orbit rifornisce e ripara i satelliti in orbita

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