Spaventoso incidente in corso Potenza | violento scontro tra auto abbattuto anche un semaforo

Un grave incidente si è verificato nel centro di Potenza, coinvolgendo due automobili che si sono scontrate violentemente. A seguito dello scontro, un semaforo è stato abbattuto. La polizia locale sta conducendo i rilievi e gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente, assistita anche dalle testimonianze di alcuni testimoni presenti al momento dell’incidente. Nessuna informazione è stata ancora fornita sulle eventuali persone coinvolte o ferite.

Saranno ulteriori accertamenti e rilievi affidati alla polizia locale a chiarire una dinamica descritta con chiarezza dagli occhi dei testimoni che hanno assistito a un incidente che avrebbe potuto avere un epilogo tragico. É avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato, due maggio, poco dopo le 18.30.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Incidente nella notte in via Gorizia: violento scontro tra due auto, un ferito in ospedaleViolento incidente frontale tra due auto in via Gorizia, all'angolo con corso Sebastopoli. Leggi anche: Incidente in via Rosario Nicoletti, violento scontro tra due auto e un furgone: tre feriti Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Spaventoso incidente stradale a Torino: auto sbatte contro il palo, 30enne sbalzato fuori; Spaventoso incidente in moto, padre e figlio feriti gravemente; Auto 'vola' sulla rotonda, sfonda le recinzioni e finisce nel cortile di un’azienda - BresciaToday; Terribile incidente stradale in Irpinia: strage di mucche e quattro feriti tra cui un bambino. Spaventoso incidente stradale a Torino: auto sbatte contro il palo, 30enne sbalzato fuoriGrave incidente a Torino, intorno alle 4,40 del 26 aprile 2026. Un’auto, per ragioni ancora da accertare, è andata a sbattere violentemente contro un palo, all’incrocio tra via Calabria e corso Potenz ... torinotoday.it Incidente spaventoso in Italia, morti e feriti gravi. Auto distrutte, impatto tremendoUn impatto devastante, lamiere accartocciate e sirene che squarciano il silenzio della sera: l’ennesimo incidente stradale mortale si consuma in Italia, ... thesocialpost.it "La botta è stata terribile ma, per fortuna, possiamo raccontarla. Stiamo tutti bene". Lo spaventoso incidente nel quale è stato coinvolto il presidente dell'Union Trento Nicola Stanchina - facebook.com facebook