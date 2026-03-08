Incidente nella notte in via Gorizia | violento scontro tra due auto un ferito in ospedale

Nella notte di domenica, intorno alle quattro, due auto si sono scontrate frontalmente in via Gorizia all’angolo con corso Sebastopoli. L’incidente ha causato il ferimento di una persona, trasportata successivamente in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani per i rilievi. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per le operazioni di soccorso e ricostruzione dell’accaduto.

Violento incidente frontale tra due auto in via Gorizia, all'angolo con corso Sebastopoli. Il sinistro è avvenuto nella notte di domenica, 8 marzo, intorno alle quattro del mattino. A scontrarsi sono state due utilitarie, una Kia e una Golf il cui conducente, un giovane automobilista poco più che ventenne, è stato successivamente trasferito in ospedale in codice verde a causa di alcune ferite riportate. Nell'incidente sono state coinvolte anche altre due auto che si trovavano parcheggiate lungo la strada, centrate dai mezzi dopo l'impatto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per verificare e accertare la dinamica. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Incidente a Torino Rebaudengo: scontro tra due auto all'incrocio, un ferito in ospedale e disagi per il trafficoNel pomeriggio di ieri, lunedì 29 dicembre 2025, è avvenuto un incidente all'incrocio tra corso Vercelli e via Boccherini a Torino.

Italia, incidente nella notte: scontro tremendo tra due autoUn violento incidente stradale ha interrotto la normale circolazione lungo la strada Terraglio nella mattinata di oggi, causando momenti di forte...

Tutto quello che riguarda Incidente nella notte in via Gorizia....

Temi più discussi: Incidente nella notte a Calcinaia, un’auto si ribalta: tre feriti; Incidente nella notte in via Lugo: muore a 52 anni; Incidente sulla strada statale 115: sei feriti e traffico paralizzato per ore; Dramma nella notte, cade per evitare un tasso e viene travolto da un'auto: morto un motociclista.

Incidente nella notte sull’Asse Mediano a Cagliari: due donne in ospedale in codice rossoIntervento dei Vigili del fuoco nella notte tra il 7 e l’8 marzo sull’Asse Mediano di scorrimento a Cagliari. L’allarme è scattato intorno all’1:30, quando un’auto che viaggiava in direzione Cagliari ... vistanet.it

Ragazza in auto centra un albero nella fitta nebbia della notte e si ferisce: la 24enne portata in ospedaleSAN VITO AL TAGLIAMENTO (PORDENONE) - Incidente nella notte a San Vito al Tagliamento dove verso l'una di oggi, domenica 8 marzo, una giovane donna ... msn.com

Il convoglio è uscito dai binari vicino alla stazione Centrale mentre rientrava in deposito. Il caso a distanza di appena una settimana dal grave incidente di viale Vittorio Veneto costato la vita a due persone. A che punto sono le indagini. - facebook.com facebook

Tentano di rianimarla per mezz’ora, tragedia a Rivalta: donna di 35 anni muore in un incidente x.com