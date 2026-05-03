Spartak San Damiano vola in Eccellenza | trionfo decisivo di Jupa

Lo Spartak San Damiano ha conquistato la promozione in Eccellenza grazie a una vittoria decisiva. La partita ha visto Jupa sbloccare il risultato, portando la squadra alla conquista di un risultato fondamentale. Gli allenatori coinvolti hanno preparato la squadra durante tutta la stagione, contribuendo alla crescita e alla determinazione dei giocatori. La vittoria segna un passo importante per il club in questa competizione.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Jupa a sbloccare il match decisivo?. Chi sono i tecnici che hanno orchestrato questa scalata?. Quali nuovi avversari dovrà affrontare San Damiano in Eccellenza?. Perché l'Asti si ritrova ora nei playout dopo il ko?.? In Breve Gol decisivo di Jupa il 3 maggio 2026 contro Sspazio Talent.. Promozione ottenuta grazie al lavoro di Camisola, Ballario e Anastasio.. Asti finisce nei playout contro Cairese dopo sconfitta 4-1 col Milano.. Canelli dovrà disputare le partite salvezza in categoria Promozione.. Il successo dello Spartak San Damiano contro lo Sspazio Talent garantisce la promozione in Eccellenza al sodalizio di Francesco Anastasio, dopo il passo falso della Frugarolese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spartak San Damiano vola in Eccellenza: trionfo decisivo di Jupa Notizie correlate Albissole vola in Eccellenza: il trionfo guidato dal leader Ghigliazza? Cosa sapere L'Albissole vince il campionato e ottiene la promozione in Eccellenza. Stella Rossa vola in finale dopo una lunga sfida con lo SpartakUna sfida decisiva della Coppa Korac ha definito l’accesso alla finale per la Stella Rossa Belgrado. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Tabellino partita Spartak San Damiano vs Trofarello 1927; Tabellino partita Carignano vs Spartak San Damiano; Tabellino partita Spartak San Damiano vs Pol. Frugarolese; Tabellino partita Spartak San Damiano vs Chieri. Spartak, esplosione di gioia Eccellente!!!Una magia firmata Jupa vale il successo dello Spartak San Damiano contro lo Sspazio Talent, la Frugarolese perse e il capolavoro è servito. Il sodalizio di Francesco Anastasio conquista la promozione ... lanuovaprovincia.it #NextMatch Domenica 03 Maggio 2026 - Ore 15.00 Campionato di Promozione - 30^ Giornata Spazio Talent Soccer - Spartak San Damiano Campo Sintetico Corso Appio Claudio, 106 Torino #WeAreSpartak facebook