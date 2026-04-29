Albissole vola in Eccellenza | il trionfo guidato dal leader Ghigliazza

L'Albissole ha conquistato la promozione in Eccellenza dopo aver vinto il campionato. La squadra ha concluso la stagione al primo posto, assicurandosi la promozione. Il centrocampista Jacopo Ghigliazza, che ha guidato il team durante l’intera annata, è stato uno dei protagonisti principali. La squadra ha ottenuto il risultato al termine di un torneo combattuto, chiudendo con il miglior punteggio rispetto alle altre formazioni.

? Cosa sapere L'Albissole vince il campionato e ottiene la promozione in Eccellenza.. Il centrocampista Jacopo Ghigliazza guida il gruppo dopo il sesto posto stagionale.. L’Albissole conquista la promozione in Eccellenza trionfando in campionato, un successo che vede come protagonista fondamentale l’esperienza di Jacopo Ghigliazza, nonostante le difficoltà fisiche affrontate durante la stagione. Il traguardo raggiunto dalla formazione biancazzurra segna un punto di svolta per il club, che dopo aver vinto la Prima Categoria due anni fa, riesce ora a scalare un ulteriore gradino della gerarchia calcistica locale. Il gruppo, pur avendo cambiare...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Albissole vola in Eccellenza: il trionfo guidato dal leader Ghigliazza Notizie correlate Albissole vola in Eccellenza: il colpo di genio di Cattardico? Cosa sapere L'Albissole raggiunge l'Eccellenza sotto la guida tecnica di Cristian Cattardico. Eccellenza: la Fermignanese esce a testa alta dal confronto con la capolista. Urbania si interroga, Urbino esulta, K Sport vola altoIn Eccellenza l’ottava giornata del girone di ritorno ha partorito pochi gol (13), comunque utili per far registrare 4 vittorie (3 esterne). Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: L'Albissole torna in Eccellenza: dalla rifondazione alla vittoria con il Presidente Lorenzo Barlassina e il DG Giuliano Rosso; Albissole in Eccellenza, la società: Avevamo in mente un progetto di tre anni, ma abbiamo subito realizzato il sogno; L'ALBISSOLE TORNA IN ECCELLENZA! I ceramisti sono campioni con un turno d'anticipo; Albissole verso l’Eccellenza, il messaggio degli ultras alla squadra: State rendendo orgogliosa questa piazza. Albissole, l’Eccellenza del calcio. Ora lasciateci vivere il nostro sognoI biancocelesti festeggiano davanti a tanti giovani tifosi sempre presenti. Il sindaco Gianluca Nasuti: Fantastico, sono senza parole ... ilsecoloxix.it Genova24. . Il GSD Olimpic 1971 vola in Promozione: il tecnico Gianni Berogno, il calciatore, ex Savona, Albissole, Vadese, Pablo Garbini mettono in evidenza la cavalcata vincente della loro squadra - facebook.com facebook