Spari il 25 aprile Eitan Bondì era noto alla digos | lo striscione alla Sapienza e la Brigata Vitali

Il 25 aprile, durante una manifestazione a Roma, sono stati esplosi dei colpi di arma da fuoco contro due attivisti dell’Anpi. La polizia ha fermato un uomo, che è stato portato davanti al giudice per l’interrogatorio. L’indagato ha affermato di non appartenere a nessun gruppo e di non avere legami con altri soggetti coinvolti. La sua presenza e le sue dichiarazioni sono al centro dell’indagine in corso.

Fermato per gli spari contro due attivisti dell'Anpi lo scorso 25 aprile a Roma, davanti al gip Eitan Bondì ha dichiarato di non far parte di nessun gruppo. Il suo nome, però, sarebbe stato nei taccuini della digos.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate 25 aprile, Brigata ebraica condanna Eitan Bondi, la vittima degli spari: “Per lui provo pena”Ad esprimere a gran voce il proprio dissenso è stato anche il Presidente dell'Osservatorio Israele. Spari a Roma il 25 aprile, ai domiciliari Eitan Bondì: «Mi vergogno, non ho legami con la Brigata Ebraica»Va ai domiciliari Eitan Bondì, il 21 enne fermato per aver sparato a due attivisti dell'Anpi il 25 aprile scorso a Roma. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Spari 25 aprile, Eitan Bondì ai domiciliari: cade l’accusa di duplice tentato omicidio. Mi vergogno; Eitan Bondi, chi è il 21enne accusato degli spari del 25 aprile a Roma; Fermo di Eitan Bondi per gli spari al 25 aprile: in casa trovati coltelli, pistole softair e vessilli israeliani; Eitan Bondì, lo studente che ha sparato il 25 aprile domani comparirà davanti al giudice. Spari il 25 aprile, Eitan Bondì era noto alla digos: lo striscione alla Sapienza e la Brigata VitaliFermato per gli spari contro due attivisti dell'Anpi lo scorso 25 aprile a Roma, davanti al gip Eitan Bondì ha dichiarato di non far parte di nessun gruppo ... fanpage.it Spari sul 25 aprile, Bondì non è un cane sciolto: il blitz ultra-sionista alla SapienzaLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Spari sul 25 aprile, Bondì non è un cane sciolto: il blitz ultra-sionista alla Sapienza pubblicato il 3 Maggio 2026 a firma di Vincenzo Bisbiglia ... ilfattoquotidiano.it Leggo:Eitan Bondì coinvolto in altri raid.Mi allarmo, immagino le cose peggiori, che cosa ha combinato, quali armi avrà usato, ma nessuno lo ha fermato tenete a bada gli estremisti.Poi leggo questo brano.Ecco il raid:uno striscione davanti agli antisemiti dell x.com Non è un “cane sciolto” Eitan Bondì, ma una persona attiva in un contesto di militanti, una sorta di gruppo ultrà vicino alla Comunità ebraica di Roma monitorato dalla Digos. Già segnalato, emerge ora, per uno striscione firmato con la stella di David, affisso all - facebook.com facebook