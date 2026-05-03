Spari il 25 aprile Eitan Bondì era noto alla digos | lo striscione alla Sapienza e la Brigata Vitali

Da fanpage.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 25 aprile, durante una manifestazione a Roma, sono stati esplosi dei colpi di arma da fuoco contro due attivisti dell’Anpi. La polizia ha fermato un uomo, che è stato portato davanti al giudice per l’interrogatorio. L’indagato ha affermato di non appartenere a nessun gruppo e di non avere legami con altri soggetti coinvolti. La sua presenza e le sue dichiarazioni sono al centro dell’indagine in corso.

Fermato per gli spari contro due attivisti dell'Anpi lo scorso 25 aprile a Roma, davanti al gip Eitan Bondì ha dichiarato di non far parte di nessun gruppo. Il suo nome, però, sarebbe stato nei taccuini della digos.🔗 Leggi su Fanpage.it

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