In un evento che si svolge oggi, la Brigata ebraica ha condannato le azioni di Eitan Bondi, la persona colpita dagli spari, dichiarando di provare pena per lui. Il Presidente di un organo di osservazione internazionale ha espresso il proprio dissenso riguardo alla vicenda. Inoltre, è previsto un presidio organizzato dall'Associazione Nazionale Partigiani d’Italia presso la basilica di San Paolo.

Ad esprimere a gran voce il proprio dissenso è stato anche il Presidente dell'Osservatorio Israele. Oggi si terrà anche il presidio dell'Anpi proprio alla basilica di San Paolo. Rossana Gabrieli, vittima dell'attacco, così si è espressa sul fermo del 21enne: "Un ragazzo giovane, così carico di odio è la dimostrazione che il livello di livore toccato dalla politica oggi ha provocato una radicalizzazione estrema dei comportamenti" Il direttore del Museo della Brigata ebraica, Davide Riccardo Romano, si è espresso cosìin merito al fermo del 21enne Eitan Bondi, riconducibile alla comunità ebraica, per gli spari al Parco Schuster il 25 aprile scorso.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - 25 aprile, Brigata ebraica condanna Eitan Bondi, la vittima degli spari: “Per lui provo pena”

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COMUNICATO STAMPA Secondo quanto emerge dalle notizie di stampa, un certo Eitan Bondi sarebbe l’autore dell’atto violento commesso il 25 aprile a Roma. Non lo conosciamo e non lo abbiamo mai visto. Provo orrore e condanno nella maniera più risolu x.com