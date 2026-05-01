Il 21enne accusato di aver sparato a due attivisti dell’Anpi il 25 aprile scorso a Roma è stato disposto agli arresti domiciliari. Bondì ha dichiarato di provare vergogna e ha negato qualsiasi legame con la Brigata Ebraica. La vicenda ha attirato l’attenzione nel giorno della festa della Liberazione, quando si sono verificati i fatti di cronaca.

Va ai domiciliari Eitan Bondì, il 21 enne fermato per aver sparato a due attivisti dell'Anpi il 25 aprile scorso a Roma. Lo ha deciso il gip al termine dell'udienza di convalida che ha derubricato l'accusa da duplice tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. Le parole di Bondì «Mi assumo la responsabilità di questo gesto deplorevole, mi vergogno di quanto ho fatto. Esprimo solidarietà verso le persone ferite e di chi si è sentito offeso dal mio gesto». E' quanto ha detto Eitan Bondì, secondo quanto riferiscono i suoi difensori, Cesare Gai e Gianluca Tognozzi, nel corso di dichiarazioni spontanee davanti al gip.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Spari a Roma il 25 aprile, ai domiciliari Eitan Bondì: «Mi vergogno, non ho legami con la Brigata Ebraica»

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