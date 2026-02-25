A Niscemi possibili enormi frane 25 anni fa una relazione della Protezione civile aveva già previsto tutto

Da fanpage.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel dicembre del 2000, dopo la prima frana, una relazione tecnica della Protezione civile aveva già avvertito della possibilità di frane di dimensioni rilevanti a Niscemi consigliando diversi lavori di sistemazione che però non sono stati mai realizzati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche:
È morta Anna Rusticano, la cantante aveva 71 anni: il successo con “Tutto è musica” e “Sto con te”
In collina ancora rischio frane: l’avviso della Protezione civile