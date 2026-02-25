A Niscemi possibili enormi frane 25 anni fa una relazione della Protezione civile aveva già previsto tutto
Nel dicembre del 2000, dopo la prima frana, una relazione tecnica della Protezione civile aveva già avvertito della possibilità di frane di dimensioni rilevanti a Niscemi consigliando diversi lavori di sistemazione che però non sono stati mai realizzati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
