Durante l’attacco all’Iran da parte di Stati Uniti e Israele, il Jerusalem Post ha pubblicato una notizia che ha attirato molta attenzione sui social. Nel frattempo, si è diffusa la notizia che Grok, il sistema di intelligenza artificiale sviluppato da xAI, aveva già previsto l’intera operazione. La notizia ha suscitato interesse tra chi segue le novità tecnologiche e gli sviluppi sui social media.

Grok è stato il più preciso sistema di intelligenza artificiale, tanto addirittura da riuscire a prevedere la data d'inizio del conflitto A rivelarlo è il Jerusalem Post, che ha raccontato di un esperimento fatto lo scorso mercoledì 25 febbraio, quando sul tema sono state interrogate quattro delle maggiori piattaforme di AI. “In quale giorno scatteranno le operazioni contro l'Iran?”, è stato domandato ai sistemi, fornendo mano a mano a ciascuno di essi delle informazioni precise per restringere il più possibile l'arco cronologico ipotetico fino a ottenere una data singola. Claude di Anthropic, Gemini di Google, Grok di xAI e ChatGPT di OpenAI, interrogate e messe sotto pressione da richieste sempre più stringenti da parte dell'operatore, hanno dato risposte differenti, secondo gli schemi riportati dal quotidiano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'Ai di Musk aveva previsto tutto: la rivelazione del Jerusalem Post

Rocco Casalino presenta il compagno Alejandro: La rivelazione che nessuno aveva previstoRocco Casalino sorprende a Verissimo e presenta il compagno Alejandro raccontando la loro storia d’amore tra emozione e verità.

Leggi anche: Brigitte Bardot, la rivelazione del marito ai funerali: “Cosa aveva”

Una raccolta di contenuti su Jerusalem Post.

Temi più discussi: Tesla abilita Grok, le novità dell'AI di Musk per l'Europa; Il social di Musk sposta opinioni (e voti) a destra. Una ricerca su Nature svela l’algoritmo di X; Nel 2036 l’umanità sarà al servizio dell’Ai. Lo spot che arriva dal futuro; La saudita Humain investe 3 miliardi di dollari in xAI di Elon Musk, E adesso è socia di SpaceX.

L'Ai di Musk aveva previsto tutto: la rivelazione del Jerusalem PostNel momento in cui è partito l'attacco all'Iran da parte di Stati Uniti e Israele, un'altra notizia ha avuto una grande risonanza sui social: Grok, il sistema di intelligenza artificiale sviluppato da ... ilgiornale.it

OpenAI vince contro xAI (per ora): l'azienda di Musk non ha presentato prove sufficientiUn giudice federale statunitense ha respinto la causa con cui xAI accusava OpenAI di aver sottratto e sfruttato segreti industriali tramite l’assunzione di ex dipendenti. Mancano prove sull’uso effett ... hwupgrade.it

#Iran, l'ammiraglio Harward assicura: gli Usa possono neutralizzare il governo di #Teheran in poche ore. Parlando con il Jerusalem Post, Bob Harward (ammiraglio in pensione ed ex vicepresidente del Centcom) ha spiegato che il dispiegamento senza prece - facebook.com facebook