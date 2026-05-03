A marzo, in via Cesare Battisti, alcuni residenti avevano segnalato diversi spari provenienti da una pizzeria. Durante l'episodio, le finestre di due abitazioni sono state danneggiate dai proiettili. In seguito a questi eventi, le autorità hanno disposto la chiusura temporanea dell’attività per quindici giorni. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i vicini, che avevano già segnalato problemi di sicurezza in quella zona.

A marzo, in via Cesare Battisti, i residenti avevano denunciato diversi spari. Addirittura erano stati danneggiati gli infissi di due abitazioni, che erano state colpite dai proiettili. La Polizia, lungo i marciapiedi, aveva rinvenuto otto bossoli. Subito erano scattate le indagini. Gli agenti avevano anche identificato e ascoltato il padre della titolare della pizzeria " Il Sesto Trancio " - chiusa pochi giorni fa dal questore di Milano Bruno Megale - che aveva dichiarato di non essere a conoscenza di questa situazione allarmante. Le indagini si erano poi allargate e ora la licenza dell’attività è stata sospesa per 15 giorni "nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalla polizia di Stato per contrastare i fenomeni di criminalità".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Spari alle finestre per fare festa. Pizzeria chiusa per quindici giorni

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