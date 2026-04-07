Nella giornata di ieri, lunedì dell’Angelo, si è verificato un principio di incendio all’interno di un ristorante pizzeria situato in viale Manzoni a Codogno. L’incidente ha causato danni alla struttura, portando alla chiusura temporanea dell’attività per alcuni giorni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le operazioni di messa in sicurezza.

Un principio di incendio ha colpito nel pomeriggio di ieri, lunedì dell’Angelo, il ristorante pizzeria Nord Est di viale Manzoni, a Codogno. L’allarme è scattato intorno alle 16, quando il pizzaiolo della struttura, giunto sul posto per preparare l’impasto in vista dell’apertura serale, ha notato un denso fumo nero fuoriuscire dal locale e invadere gli ambienti interni. Sul posto sono intervenuti d’urgenza i vigili del fuoco del distaccamento di Casalpusterlengo, supportati da altri tre mezzi del comando provinciale di Lodi. A causa della fitta coltre di fumo che ha invaso la carreggiata della circonvallazione oltre che per agevolare le operazioni di spegnimento, i carabinieri hanno dovuto interdire il traffico, chiudendo il tratto stradale compreso tra il semaforo del cimitero e l’incrocio con via Contardi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scoppia incendio nella pizzeria. Resterà chiusa per alcuni giorni

Scoppia un incendio in una pizzeria di Secondigliano (Napoli), evacuato l'edificio sovrastante – Il video(Agenzia Vista) Napoli, 09 febbraio 2026 Dalle 4:40 del 9 febbraio 2026 i Vigili del Fuoco sono impegnati a Secondigliano per spegnere l’incendio...

Incendio nella notte a Secondigliano, distrutta storica pizzeria: evacuato un palazzoRogo divampato prima dell’alba in corso Secondigliano a Napoli: gravemente danneggiata la pizzeria “Benvenuti al Sud”, coinvolta anche un’officina.

Napoli, incendio a Secondigliano: distrutta la storica pizzeria del corso

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LA FOTO. Incendio distrugge una pizzeria: era stata inaugurata solo qualche mese faI titolari dell’attività solo pochi giorni fa sono stati vittime di un furto nella loro abitazione, un episodio che ora potrebbe essere collegato all’incendio e che alimenta ulteriori preoccupazioni ... casertace.net

Sono attivi anche due Canadair per l’incendio scoppiato ieri sera al confine tra Toscana ed Emilia Romagna, tra Pracchia e Biagioni. I mezzi fanno rifornimento all’invaso regionale del Bilancino. Sul posto decine di squadre di volontari, operatori e Vigili de - facebook.com facebook

Francia, scoppia un incendio alll'Hotel Bristol a Parigi a due passi dall'Eliseo. Sul posto un centinaio di vigili del fuoco x.com