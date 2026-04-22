Non è ritualità, ma dovere civico. Oltre la ricorrenza, qualcosa che tocca la carne viva: dalla memoria all’impegno sull’attualità. Il Pd a guida Giada Zerbini, in occasione della Festa della Liberazione, organizza una tre giorni che spazia tra icone che ci parlano dal passato e i drammi dell’attualità. Si parte con l’inaugurazione, più politica, in cui la segretaria sarà affiancata dall’omologo provinciale Nicola Minarelli. L’inizio è previsto venerdì alle 17.30. Anche il luogo designato racconta già una storia: la Casa del lavoratore di Cona. La sede del circolo dem. Anche, dice Zerbini, "per dare l’idea di un partito che coinvolga tutto il territorio, che faccia comunità".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La ’Festa della Liberazione’ del Pd: "Da Matteotti ai diritti alle guerre. Una tre giorni per fare comunità"

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