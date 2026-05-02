Spalletti sull'avvilente spettacolo di Milan-Juve | Ci siamo adattati alle loro regole e non va bene

Luciano Spalletti ha commentato l’incontro tra Milan e Juventus definendolo uno spettacolo avvilente, sottolineando come la squadra si sia adattata alle regole di gioco adottate dagli avversari. Alla vigilia della partita tra Juventus e Verona, ha inoltre fatto riferimento a un confronto tra il match di Milano e altri incontri europei, come PSG contro Bayern, evidenziando differenze nelle modalità di gioco e nelle interpretazioni delle regole nel calcio internazionale.

Alla vigilia di Juventus-Verona, e soprattutto dopo l'umiliante paragone da parte del mondo del calcio tra Milan-Juve e PSG-Bayern, Luciano Spalletti non si nasconde: "Il calcio europeo va in un'altra direzione. In Champions c'è un livello differente".🔗 Leggi su Fanpage.it

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