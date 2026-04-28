Durante una puntata di 'Radio Tutto Napoli', Niccolò Ceccarini ha commentato la situazione del calciomercato, ipotizzando che se l’allenatore attualmente sulla panchina della nazionale dovesse lasciare il suo ruolo, potrebbe essere considerato un possibile sostituto. In questo scenario, Ceccarini ha suggerito che l’allenatore del club milanese potrebbe essere Sarri, senza tuttavia avanzare supposizioni su eventuali accordi o tempistiche.

Uno degli argomenti del giorno nel mondo del calcio italiano è il futuro di Antonio Conte al Napoli. Come riportato da diverse fonti, il rapporto tra il tecnico leccese e il patron del club azzurro Aurelio De Laurentiis si è incrinato e presto si potrebbe arrivare a una separazione con l'allenatore che ha vinto uno Scudetto e una Supercoppa Italiana. Ma chi potrebbe essere il suo sostituto? Tra i nomi si legge con insistenza quello di Maurizio Sarri, già stato negli anni scorsi alla guida del Napoli. Parlando di questa possibilità a 'Radio Tutto Napoli', il direttore di 'Tuttomercatoweb' Niccolò Ceccarini si è espresso anche sul Milan.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, Ceccarini: “Se Allegri va in Nazionale, vedrei bene Sarri al Milan”

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