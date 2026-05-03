Spalletti e la Juve che non batte il Verona retrocesso | Siamo una squadra di ragazzi sensibili

L'allenatore della Juventus ha commentato con amarezza il pareggio contro il Verona, che si trovava già retrocesso. Ha descritto la squadra come composta da ragazzi sensibili e ha sottolineato come questa occasione persa possa influire sulla corsa alla qualificazione in Champions League. Ha anche fatto sapere che ora si aspetta di capire se la squadra riuscirà comunque a qualificarsi per la prossima competizione europea.

Il tecnico bianconero ha commentato con amarezza il pareggio con l'Hellas, già retrocesso. Per Spalletti è un'occasione fallita in chiave corsa Champions: "Vediamo se ci andremo".🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Spalletti avverte la Juve: “Con il Pisa partita difficilissima, non va considerato già retrocesso”Luciano Spalletti ha parlato alla vigilia della sfida che la sua Juventus giocherà in casa contro il Pisa fanalino di coda.

Spalletti sull’avvilente spettacolo di Milan-Juve: “Ci siamo adattati alle loro regole e non va bene”Alla vigilia di Juventus-Verona, e soprattutto dopo l'umiliante paragone da parte del mondo del calcio tra Milan-Juve e PSG-Bayern, Luciano Spalletti...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Spalletti: Troppo lenti e prevedibili. In questo momento decisivo si vede chi è da Juve e chi no; Il 'pronostico' di Spalletti sulla corsa Champions; Serie A | Milan-Juventus | Il commento di Spalletti; Spalletti: Champions? La Juve deve vincere diverse partite. E Vlahovic...

Spalletti e la Juve che non batte il Verona retrocesso: Siamo una squadra di ragazzi sensibiliLa nostra è una squadra di ragazzi sensibili e ogni tanto siamo poca roba. Luciano Spalletti usa questa frase per definire la prestazione della Juventus contro il Verona: avrebbe dovuto vincere per ... fanpage.it

Spalletti dopo Juve-Verona: Sembravamo dei ragazzi in campo. Ci manca qualità sulla trequartiL'allenatore bianconero dopo il pareggio dell'Allianz Stadium: Quando è subentrato il nervosismo tutto è diventato più difficile ... corrieredellosport.it

#Spalletti tuona: “Oggi siamo stati poca roba, dobbiamo farci un esame di coscienza. Per diventare migliori bisogna essere critici con se stessi, pensando che il risultato negativo sia dipeso da noi perché è così. Noi siamo una squadra di ragazzi sensibili, perb x.com

La Juventus di Spalletti pareggia contro il Verona appena retrocesso e fallisce l'aggancio al Milan: il Como torna a -3, ma battendo la Fiorentina la Roma di Gasperini potrebbe riportarsi a -1 È ancora tutto aperto per la corsa Champions!!! - facebook.com facebook