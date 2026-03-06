Spalletti avverte la Juve | Con il Pisa partita difficilissima non va considerato già retrocesso

Luciano Spalletti ha commentato la prossima partita della Juventus contro il Pisa, squadra che si trova all'ultimo posto in classifica. L'allenatore ha sottolineato che la gara sarà molto impegnativa e che non bisogna dare per scontata una vittoria, anche se il Pisa si trova in una posizione difficile. La sfida si giocherà in casa della Juventus.

Luciano Spalletti ha parlato alla vigilia della sfida che la sua Juventus giocherà in casa contro il Pisa fanalino di coda. Il tecnico bianconero avvisa la squadra: "Sarà una partita difficilissima".