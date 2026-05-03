Dopo la partita contro il Verona, l'allenatore della squadra bianconera ha commentato il risultato, sottolineando che la squadra ha bisogno di migliorare in qualità, soprattutto nella posizione di trequartista in grado di gestire bene lo stretto. Nonostante la prestazione non sia stata soddisfacente, ha affermato che la squadra avrebbe meritato di vincere. La gara si è conclusa con un pareggio che complica i piani della squadra in classifica.

"Ci manca un po' di qualità vera nell'angusto, nella palude della trequarti.". La Juve mette a rischio la qualificazione alla prossima Champions League facendosi fermare sull'1-1 dal già retrocesso Verona, ma Luciano Spalletti manda messaggi chiari in vista del futuro mercato. "Ci manca quello che è il trequartista bravo a giocare nello stretto - dice l'allenatore bianconero a Sky -, perché poi lì davanti all'area di rigore avversaria diventa una zona paludosa e se non ti riescono delle cose vai a forzare qualche giocata, aumentando il nervoso e le difficoltà". C'è un altro indizio che Spalletti manda in vista del prossimo mercato: quello relativo alla difesa e alle caratteristiche dei calciatori attualmente in rosa.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spalletti: "Ci manca qualità, un trequartista bravo nello stretto. Ma meritavamo di vincere"

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