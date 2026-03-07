Avellino - Padova Ballardini | Meritavamo di vincere ma pensiamo già alla prossima

Dopo la partita tra Avellino e Padova, l'allenatore dell'Avellino ha dichiarato che la squadra meritava di vincere, anche se pensa già alla prossima sfida. La gara si è conclusa con un punteggio di 1-0, grazie al gol di Russo al 92'. Ballardini ha analizzato il match senza eccessi, mantenendo un tono equilibrato e concentrato sulla partita appena disputata.

L'allenatore dell'Avellino analizza il successo per 1-0 sul Padova, firmato da Russo al 92'. Soddisfazione per la prestazione, ma nessun trionfalismo Davide Ballardini non si esalta, nemmeno dopo una vittoria sofferta e liberatoria. L'allenatore dell'Avellino, che ha battuto il Padova 1-0 grazie al gol di Russo al 92', analizza la gara con la lucidità che lo contraddistingue. "È importante che una squadra presenti per una partita almeno otto occasioni nitide da gol", esordisce il tecnico. "Poi è arrivato Russo al 93' a sbloccarla. Si vince con merito quest'oggi. L'Avellino meritava di vincere, ha fatto una buona partita, una bella partita.