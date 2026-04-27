Durante la partita di San Siro, Francisco Conceição ha espresso il suo disappunto riguardo al risultato, affermando che la squadra voleva vincere e che aveva creato più occasioni rispetto all’avversario. Le sue parole sono arrivate dopo il fischio finale, in un momento in cui il giocatore ha mostrato chiaramente il suo rammarico per l’esito della gara. Il confronto diretto ha visto Conceição tra i protagonisti più attivi in campo.

Conceição non ci sta: “Volevamo vincere, abbiamo creato di più”. Tra i protagonisti più vivaci della sfida di San Siro c’è sicuramente Francisco Conceição. L’esterno portoghese, che nel finale di primo tempo ha sfiorato il gol e propiziato la rete poi annullata a Thuram, ha espresso L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Conceição non ci sta “Volevamo vincere, meritavamo di più”

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