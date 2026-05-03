L'allenatore ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky poco prima della partita tra Juventus e Verona. Ha parlato dell'obiettivo di cambiare approccio rispetto alle esperienze passate e ha analizzato nel dettaglio la sfida imminente. La conversazione ha toccato anche le prospettive future della squadra, offrendo alcune riflessioni sulle strategie e sui possibili sviluppi.

di Francesco Spagnolo Spalletti ai microfoni di Sky ha parlato poco prima di Juve Verona analizzando nel dettaglio il match e proiettandosi anche sul futuro. A pochi minuti dalla sfida fra Juve e Verona, Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky. Le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO PARTITA – « Noi siamo convinti di vivere di prestazioni e analizziamo quelle non il risultato. Vogliamo diventare qualcosa di diverso rispetto a ciò che abbiamo fatto, per noi è una competizione giornaliera. Si prova a diventare ciò che vogliamo diventare. In queste gare bisogna rafforzare il concetto di squadra e per questo ci vuole attenzione e disponibilità » .🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti a Sky: «Vogliamo diventare qualcosa di diverso rispetto a ciò che abbiamo fatto»

Notizie correlate

Spalletti a Sky: «Abbiamo fatto poco per vincerla. Caos arbitri? Penso questo». Poi l’analisi sulle prove di David e Conceicaodi Angelo CiarlettaLuciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky dopo Milan Juve.

Leggi anche: Ballardini amaro: “Non abbiamo fatto ciò che volevamo”

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Allegri e Spalletti commentano il caso Rocchi dopo Milan-Juventus, l'allenatore bianconero ammette: Qualche episodio c'è stato; Nainggolan a Sky Calcio Unplugged: Spalletti? Per me è una persona speciale. Inter? Un gruppo che sa vincere; Spalletti: Casino tra gli arbitri? Qualche episodio contrastante c’è stato ma…; Spalletti si coccola Yildiz: E’ importante, lo vogliamo in campo….

Spalletti a Sky: Vogliamo diventare qualcosa di diverso da ciò che abbiamo fattoLuciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di Juventus-Verona: Noi siamo convinti di vivere di prestazioni e analizziamo quelle non il risultato. Vogliamo ... tuttojuve.com

Spalletti a Sky: Avevamo il timore di entrare in possesso della partita. Conceicao è un ragazzo su cui poter costruire. Il Milan si è abbassato molto verso la fine del ...Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara contro il Milan: È stata una partita equilibrata, forse voi ci avete provato un po' di più ma ... tuttojuve.com

Un aprile favoloso per la volata Champions Luciano #Spalletti è il Philadelphia Coach of the Month dello scorso mese #COTM #SerieAEnilive #DAZN x.com

Luciano Spalletti con il premio @philadelphiaitalia COTM di aprile! #SerieAEnilive facebook