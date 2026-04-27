Dopo la partita tra Milan e Juventus, l’allenatore ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky, affermando che la squadra ha fatto poco per ottenere la vittoria. Ha poi commentato la confusione legata alle decisioni arbitrali, sottolineando un senso di caos. Infine, ha analizzato le prestazioni di alcuni giocatori, in particolare di David e Conceicao, senza aggiungere dettagli ulteriori.

di Angelo Ciarletta Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky dopo Milan Juve. Il tecnico bianconero ha commentato il match, il caos arbitri e le prove di David e Conceicao. Luciano Spalletti ha parlato a Sky al termine di Milan Juve. Di seguito le dichiarazioni del tecnico toscano. ULTIMISSIME JUVE LIVE PARTITA EQUILIBRATA – «Sì è vero, è così. Abbiamo fatto poco per vincerla. Avevamo il timore di entrare in possesso della partita fino in fondo e rischiare qualcosa, il rischio c’è sempre in una partita. E in questo caso lo conoscevamo anche perché poi diventa meno una rischio, quando il rischio tu lo conosci perché sai da che parte viene.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti a Sky: «Abbiamo fatto poco per vincerla. Caos arbitri? Penso questo». Poi l’analisi sulle prove di David e Conceicao

Spalletti nel post partita di Juve-Lazio parla di arbitri, degli errori dei suoi e della reazione

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