Dopo la partita tra Empoli e Avellino, l’allenatore dei biancoverdi ha espresso rammarico per il risultato, sottolineando come la squadra non abbia raggiunto gli obiettivi prefissati. La sconfitta, infatti, rende più difficile la corsa ai play-off, e Ballardini ha commentato con un tono di delusione e consapevolezza circa le performance della squadra in questa occasione.

Tempo di lettura: 2 minuti Delusione, lucidità e un filo di amarezza. Davide Ballardini si presenta così nel post-gara di Empoli – Avellino, una sconfitta che complica sensibilmente il cammino dei biancoverdi verso i play-off. Una battuta d’arresto che costringe ora gli irpini a giocarsi tutto negli ultimi 90 minuti contro il Modena, con uno sguardo inevitabile anche agli altri campi. L’analisi del tecnico è chiara e senza attenuanti. L’Empoli ha avuto qualcosa in più sotto tutti i punti di vista, soprattutto sul piano dell’intensità e della fisicità: “A fine stagione possono capitare partite come queste. Incontravamo una squadra con motivazioni straordinarie, con una rosa dal valore alto.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ballardini amaro: “Non abbiamo fatto ciò che volevamo”

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