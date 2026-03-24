Il referendum del 22 e 23 marzo si è concluso con una partecipazione significativa, segnando per la prima volta una presenza rilevante dei giovani nelle decisioni referendarie. Dopo la chiusura delle urne, si sono iniziate a conoscere le prime proiezioni e i risultati ufficiali, che mostrano un andamento deciso e una presenza crescente di votanti tra le nuove generazioni.

Dirigendomi al mio seggio, durante la pausa pranzo di un lunedì qualsiasi, pensavo che sarei stata sola, ancora immersa nei ragionamenti sulla decisione da prendere, eppure le cose sono andate diversamente. Mentre attraverso i cancelli della scuola elementare vicino casa, di cui conosco ogni corridoio, mi trovo davanti una ragazza poco più grande di me e penso «chissà se prenderemo la stessa scelta», «forse non mi sono informata abbastanza», «e se il mio voto fosse decisivo?». Andare a votare non è mai stato facile: tra gli sguardi giudicanti degli adulti, che pensano di saperne sempre di più, e la paura di essere etichettata solo dall'outfit, non si è mai trattato di mettere una semplice "X" su un foglio di carta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sono andata a votare e, per la prima volta da quando ho il diritto di voto, siamo stati noi giovani a decidere il risultato

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