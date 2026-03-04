Panucci | Fischi a Bastoni? Siamo stati calciatori anche io ho simulato Anche Maradona ha segnato di mano

Durante un'intervista a Canale 5, l'ex calciatore Panucci ha commentato la semifinale di Coppa Italia e ha parlato dei fischi rivolti a Bastoni, ricordando che anche lui, da calciatore, ha simulato in passato. Ha inoltre citato Maradona, affermando che anche il campione argentino ha segnato di mano. Le sue parole sono state riportate in seguito alle recenti tensioni in campo.

Calciomercato Inter LIVE: missione di Ausilio in Francia, l’Arsenal piomba su Pio Esposito. In estate saranno in 5 a essere ceduti Calciomercato Inter, missione in Francia di Ausilio: individuato il dopo Acerbi! Ultime Mercato Inter, accelerata per Goretzka: il centrocampo nerazzurro punta al ringiovanimento. Ecco gli altri due nomi Mercato Inter, nerazzurri in pole position per Koné: ma il suo prezzo continua a salire! Ecco la strategia del Sassuolo Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Inter Primavera Atalanta, El Mahboubi non basta: nerazzurri beffati nel finale dalla rete di Baldo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Panucci: «Fischi a Bastoni? Siamo stati calciatori, anche io ho simulato. Anche Maradona ha segnato di mano» Leggi anche: Pistocchi attacca Bastoni e cita Maradona: «Non ha mai simulato» Leggi anche: Ha simulato anche Brignone: l'impietoso confronto col caso Bastoni e le meschinità del calcio Contenuti e approfondimenti su Anche Maradona Discussioni sull' argomento Panucci: Fischi Bastoni? Per l’esultanza. Ma ora basta: Maradona di mano? Sui social…; Ravezzani: Troppe parole sui fischi a Bastoni. E i giornalisti cattivi che lo hanno criticato…. Panucci e i fischi a Bastoni: Anch'io ho simulato, problema esultanza. Ma ora bastaAnche io ho simulato, il problema è che ha esultato. Christian Panucci, dalle frequenze di Canale 5, commenta così i fischi. tuttomercatoweb.com Bastoni, boato di fischi: anche Como non perdona la figuraccia mondiale in Inter-JuventusBersagliato ad ogni pallone giocato, il difensore paga l'antisportività messa in mostra contro i bianconeri: Lecce non era un episodio isolato ... tuttosport.com Lutto: è morto a 88 anni Rino Marchesi E' stato il primo allenatore di Maradona in Italia Ha lasciato ricordi indelebili anche al Como: subentrò a Clagluna nel 1985/86, salvò la squadra portandola in semifinale di Coppa Italia contro la Sampdoria Il r facebook