Prima della partita tra Juventus e Verona, l’allenatore si è rivolto ai microfoni di Dazn per commentare il momento della squadra e alcuni singoli giocatori. Ha sottolineato come in partite di questo livello si decide spesso il risultato di un’intera stagione. Inoltre, ha elogiato le qualità di un attaccante promettente e ha espresso fiducia sulla maturità di un giovane centrocampista, anticipando un possibile impatto positivo in campo.

di Francesco Spagnolo Spalletti ai microfoni di Dazn prima di Juve Verona ha analizzato la situazione in casa bianconera soffermandosi anche sui singoli. A pochi minuti dalla sfida fra Juve e Verona, Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Dazn. Le sue dichiarazioni. PARTITA – « Ti giochi il risultato di una stagione, dei discorsi fatti, orari imposti, allenamenti, cambi di progetti, attenzione e tutto fa parte di quello che vuoi diventare. Noi cerchiamo di vivere di prestazioni e non di soli risultati. Quello che diventa fondamentale è analizzare il comportamento e di che strada abbiamo intrapreso ». DAVID – « Prima di tutto lui è bello saldo dentro il gruppo e diventa una qualità fondamentale.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti a Dazn: «In partite come queste ti giochi il risultato di una stagione. David farà bene, Yildiz? Ha una maturità sopra la media»

SPALLETTI soddisfatto della sua JUVE: MCKENNIE giocatore totale, DAVID freddo sotto porta | DAZN

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