Nella conferenza stampa di presentazione della partita contro la Juventus, il tecnico ha commentato la prestazione della squadra a Milano, affermando di non essere soddisfatto. Ha aggiunto che disputare determinate partite può influire sulla percezione del gruppo. Ha inoltre parlato di Yildiz, definendolo un campione e dicendosi fortunato ad averlo in rosa, in vista della gara della 35ª giornata di Serie A.

di Marco Baridon Conferenza stampa Spalletti pre Juve Verona: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 35ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve archivia il pareggio contro il Milan e si rituffa nella corsa Champions League ospitando il Verona – già retrocesso – all’Allianz Stadium. I bianconeri sono avanti di 3 punti al momento rispetto alle inseguitrici Como e Romo. Nel giorno di vigilia, sabato 2 maggio, Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa alle 16.00 per presentare il match davanti ai media. ha seguito LIVE le sue parole. Prende la parola Spalletti – «Ci tenevo a salutare un uomo unico, per valori e nella vita, come Alex.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Spalletti pre Juve Verona: «Non contento dalla partita di Milano, giocare queste partite ti rimpicciolisce un po’. Yildiz è il campione che mi fa sentire fortunato ad allenarlo»

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