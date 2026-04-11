Boga a Dazn | Contenti del rinnovo di Spalletti Oggi la prima di 7 finali Cosa ci ha detto il mister

A pochi minuti dall'inizio della partita tra Atalanta e Juventus, l’attaccante ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky. Ha commentato il rinnovo di contratto del tecnico e ha sottolineato la soddisfazione per questa decisione. Inoltre, ha fatto riferimento all'importanza della sfida in programma, definendola come una delle sette finali rimaste da giocare in questa stagione.

Senesi Juve, si complica la trattativa per il difensore? C’è una novità importante sull’argentino. Gli aggiornamenti Muharemovic Juventus, l’Inter aumenta il pressing sul difensore. Le ultimissime sulla trattativa Lewandowski Juve, offerta del Barcellona al ribasso per il rinnovo. La posizione del giocatore al momento Juventus Next Gen qualificata ai playoff di Serie C! Tuffo nella storia: dal 2018 ad oggi, com’è andata la Seconda squadra alle fasi finali Puczka da doppia cifra: 10 gol con la Juventus Next Gen per il gioiellino di Brambilla. Crescita che continua a impressionare e il possibile salto in Prima squadra Risultati e classifica Serie C Girone B 20252026: centrati i playoff con 3 giornate di anticipo, Guerra ancora decisivo Juventus Women, Salvai bomber di scorta delle bianconere: Fiorentina vittima preferita.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Boga a Dazn: «Contenti del rinnovo di Spalletti. Oggi la prima di 7 finali. Cosa ci ha detto il mister» Boga a Sky: «Oggi vogliamo vincere. Spalletti? Contenti per il rinnovo. Ecco cosa penso del riscatto»di Francesco SpagnoloBoga a pochi minuti dalla sfida fra Atalanta e Juventus ha parlato ai microfoni di Sky. Leggi anche: Retroscena Juve Lazio, Sarri sorpreso di una cosa. Lo ha detto anche a Spalletti. Cosa è successo prima del match