A Castellamonte si avvicina il voto amministrativo in programma il 24 e 25 maggio, con Pasquale Mazza e Giuseppe Tomaino pronti a contendersi la carica di sindaco. Entrambi si presentano come candidati principali alle prossime elezioni comunali e stanno preparando le rispettive campagne elettorali per ottenere il sostegno degli elettori. La sfida si svolge in un contesto di consolidata competizione politica nel territorio.

? Cosa sapere Pasquale Mazza e Giuseppe Tomaino si sfidano per il sindaco di Castellamonte il 24-25 maggio.. La tornata elettorale decide tra la continuità della lista SìAmo e il cambio di rotta.. Il sindaco uscente Pasquale Mazza punta tutto sulla continuità con la lista SìAmo Castellamonte per le tornate elettorali del 24 e 25 maggio, sfidando l’alternativa di Giuseppe Tomaino in una contesa che divide il borgo tra chi vuole mantenere il percorso tracciato e chi chiede un cambio di rotta. Tra i tavoli dei caffè e le chiacchierate nelle botteghe di Castellamonte, il dibattito si è acceso con una precisione chirurgica. La sfida per il comando comunale non riguarda solo numeri o programmi astratti, ma tocca direttamente le strade che percorriamo ogni giorno e i progetti che cambieranno il volto delle nostre frazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castellamonte, sfida elettorale: Mazza punta tutto sulla continuità

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